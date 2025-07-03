В Солнечную систему вторгся межзвездный объект диаметром 20 километров

Астрономы зафиксировали в Солнечной системе новый межзвёздный объект, обозначенный как 3I/ATLAS или C/2025 N1, сообщила редакция портала EarthSky. Информацию также подтвердили представители NASA. По данным учёных, объект, предположительно, является кометой диаметром около 20 км. Это третий случай обнаружения межзвёздного объекта в нашей системе за всю историю наблюдений.

Ранее науке были известны лишь два подобных объекта: астероид Оумуамуа, открытый в 2017 году канадским астрономом Робертом Уэриком, и комета 2I/Borisov, обнаруженная в 2019 году российским астрономом-любителем Геннадием Борисовым.

Согласно публикации EarthSky, новый объект, названный 3I/ATLAS, представляет собой космическое тело диаметром до 20 км, которое движется к Солнцу с высокой скоростью. Учёные Центра малых планет отметили, что у объекта наблюдаются признаки кометной активности, включая слабую кому — газопылевое облако вокруг ядра — и короткий хвост.

В настоящее время 3I/ATLAS находится на расстоянии примерно 670 млн км от Солнца. По прогнозам, в конце октября он приблизится к звезде на минимальное расстояние около 210 млн км, пройдя внутри орбиты Марса. NASA сообщает, что комета не представляет опасности для Земли, так как минимальное расстояние до нашей планеты составит около 240 млн км.