Власти Германии намерены запустить на территории Украины совместное производство дальнобойных ракет. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц уверяет, что при этом Берлин вовсе не участвует в войне против России, а лишь помогает Киеву. Владимир Зеленский, в свою очередь, ликует: по его словам, он никогда прежде не получал столь хороших сигналов от немцев. А сигналы очевидные, что Германия вот-вот может стать не только локомотивом в деле военной поддержки Киева, но и стороной конфликта.

Как рассказал «Звезде» член палаты депутатов Берлина от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн, теперь речь идет в том числе и о поставках ракет Taurus.

«К сожалению, Германия все больше участвует в украинском конфликте. Правительство Мерца делает для этого все возможное. Германия уже давно поставляет оружие, но теперь, когда США и Трамп показали свою незаинтересованность, идут разговоры не только о производстве БПЛА, но и о поставках ракет Taurus», - отметил Линдеманн.

Так, по сведениям немецкого издания Welt власти Германии санкционировали финансирование крупной партии из 500 ударных беспилотников модели Ан-196 «Лютый», предназначенных для совершения дальних атак. Дроны способны преодолевать расстояние до 1 200 километров и нести до 50 килограммов взрывчатки. Сборка этих аппаратов уже стартовала, и, как сообщается, первые дроны будут переданы украинской стороне в течение ближайших месяцев. Журналисты Welt подчеркнули, что аналогичные беспилотники использовались при атаках на Саратов и Луганск в минувший вторник.