Линдеманн: призыв по «жеребьевке» спровоцирует протесты в ФРГ

Член палаты депутатов Берлина Гуннар Линдеманн считает, что бундесверу нужна модернизация, а не дополнительный набор людей.
Сергей Дьячкин 2025-11-14 14:37:46
© Фото: Federico Gambarini, dpa, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Гуннар Линдеманн, член палаты депутатов Берлина от партии «Альтернатива для Германии», в беседе со «Звездой» констатировал, что канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу и немецкому министру обороны Борису Писториусу хочется «играть в войну», хотя народу Германии, тем более молодежи, это не нужно.

«Немецкая армия непривлекательна для молодежи. Именно поэтому в прошлые годы большинство молодых людей не служили. Но теперь новое правительство Фридриха Мерца и Писториуса хочет реорганизовать немецкую армию, потому что они хотят "поиграть в войну" на Востоке», - сказал Линдеманн.

По его мнению, Мерцу и Писториусу нужны люди для службы в армии. Но они не могут их найти, потому что молодежь не хочет «погибать на передовой» где-нибудь на востоке Украины. Теперь они пытаются вместо призыва ввести систему «жеребьевки», поскольку не в состоянии призвать в бундесвер всех. Линдеманн подчеркнул, что в ФРГ сохраняется серьезный риск массовых протестов против правительства. Сам депутат и его соратники категорически против милитаристской политики Мерца.

«Мы против этого, потому что немецкая армия существует только для защиты Германии, для защиты немецкой территории», - подчеркнул парламентарий.

Депутат считает, что бундесвер невозможно использовать за пределами Германии. Армия страны должна быть современной и модернизированной, с этим Линдеманн согласен. Некоторые подразделения необходимо улучшить. Но нет никакой необходимости, чтобы набирать в вооруженные силы еще больше людей.

«Это не так, потому что мы не хотим "играть в войну". И люди, особенно молодежь, не хотят в это играть и не хотят погибать на передовой. Проблема правительства в том, что оно хочет участвовать в войне», - резюмировал Линдеманн.

Ранее берлинский депутат в беседе со «Звездой» констатировал, что Германия, к его сожалению, все больше участвует в украинском конфликте. Правительство канцлера Германии Фридриха Мерца делает для этого все возможное. Германия уже давно поставляет оружие, но после того, как США показали свою незаинтересованность, идут разговоры не только о производстве БПЛА, но и о поставках ракет Taurus, отметил политик.

#Германия #ФРГ #бундесвер #альтернатива для германии #Фридрих Мерц #наш эксклюзив #немецкая армия #борис писториус #Гуннар Линдеманн
