Уровень недоукомплектованности немецкой армии критичен, и правительство планирует мобилизовать солдат фактически принудительно. Об этом в эфире «Звезды» рассказал депутат Бундестага Евгений Шмидт. При этом непонятен сам принцип комплектования армии, который сейчас предлагают.

«Об этом как раз умалчивают авторы данного законопроекта. Мол, будет жеребьевка. Какая - мы вам не скажем. Но, видимо, стоит догадаться, что дети чиновников и политиков никоим образом не попадут в состав тех "счастливчиков", которым удосужится служить в такую непростую эпоху в Бундесвере», - рассказал политик.

Это происходит на фоне все новых расходов на Украину, отметил депутат. Экономика ФРГ падает уже который год. Есть огромные структурные проблемы. И с другой стороны - люди видят, что Киеву отправляют все больше средств.

«Германия уже заплатила самую высокую в Европе цену и на следующий год опять увеличила помощь Украине с 8,5 до 11,5 миллиардов евро. И все это на фоне того, что в бюджете на следующий год зияет огромная дыра, которую пока еще не придумали, как закрыть», - отметил Шмидт.

Денег в стране нет, и канцлер Фридрих Мерц, придя к власти, первым делом изменил Конституцию, разрешив набрать новые долги чуть ли не до триллиона евро. Весь этот «праздник жизни» осуществляется в долг, то есть за счет будущих поколений, подчеркнул депутат. Эти средства пойдут на социальные расходы и милитаризацию.

За счет долгов формируется новый бюджет, которым правительство пытается поднять обороноспособность. В последние годы все склады Бундесвера были начисто вычищены и все отправлено на Украину, добавил он. А теперь - речь идет о подготовке к войне самой Германии.

«Министр обороны Писториус заявлял, что к 2029 году наш Бундесвер должен быть готов к войне, так как он уверен, что в 2029 году Россия нападет на НАТО, на Германию в частности. Непонятно, откуда эти данные у Писториуса. Но вполне очевидно, что действительно Германию накачивают оружием, готовят всеми силами к войне», - заключил Шмидт.

Ранее сообщалось, что фракции ХДС/ХСС и СДПГ в Бундестаге достигли компромисса по законопроекту о новой модели военной службы. Мужчины определенного возраста будут обязаны проходить медосмотр, а набор будет добровольным. При нехватке новобранцев в армию будут призывать по жребию.