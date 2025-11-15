Коррупционный скандал на Украине с участием ближайшего окружения Владимира Зеленского никого не удивляет. Таким мнением со «Звездой» поделился внук бывшего президента Франции Шарля де Голля. В интервью Пьер де Голль заявил о необходимости проведения выборов на Украине и смены действующего режима, погрязшего в скандалах и коррупции.

«А кого это удивляет? Мы видим, что этот коррупционный режим получает огромные средства. От США $360 млрд получили, от европейцев €200 млрд. Остается надеяться, что хоть какая-то часть из этих денег дойдет до украинцев», - сказал Пьер де Голль.

Вместо этого Зеленский выводит деньги за рубеж, считает собеседник «Звезды». С его слов, личная казна главы киевского режим хранится в Саудовской Аравии и других странах.

«Это лишний раз говорит о том, что назрели выборы. Это нелегитимный президент. Мы видим, что в этом конфликте Россия стремится к тому, чтобы наступил мир, справедливое решение этой ситуации», - добавил внук экс-президента.

Напомним, на этой неделе на Украине разразился громкий коррупционный скандал с участием ближайших соратников Владимира Зеленского. Детективы НАБУ пришли с обысками к бизнесмену Тимуру Миндичу и министру юстиции Герману Галущенко. Обоих подозревают в масштабных хищениях. По мере развития ситуации, оперативники выявили и других участников финансовых махинаций. Миндич спешно покинул Украину, Галущенко подал в отставку. Оба оказались под санкциями официального Киева.