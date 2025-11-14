МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
NYT: скандал на Украине угрожает поддержке Зеленского за рубежом

Скандал, связанный с хищениями в энергетическом секторе страны, затрагивает «особую политическую уязвимость Зеленского», пишет газета.
Дарья Ситникова 2025-11-14 19:02:11
© Фото: Kay Nietfeld, dpa, Global Look Press

Дело о коррупции в сфере энергетики на Украине угрожает поддержке Владимира Зеленского за рубежом и бросает тень на его имидж. Об этом сообщила американская газета New York Times.

«Когда-то он создавал имидж лидера, который сделает политику Украины более открытой», - пишет газета.

Его обещание о борьбе с коррупцией, которые он использовал во время предвыборной кампании, легли в основу его политики. Как сообщает газета, скандал, связанный с хищениями в энергетическом секторе страны, затрагивает «особую политическую уязвимость Зеленского».

«Теперь масштабное коррупционное расследование, дошедшее до его ближайшего окружения, угрожает его поддержке как внутри страны, так и за рубежом и бросает тень на его имидж», - заключили в американской газете.

Издание Politico ранее писало, что коррупционные скандалы могут плохо кончиться для киевского режима. По мнению источника, проукраинские круги в США и Центральной Европе уже выражают скепсис по поводу дальнейшей поддержки Украины. Власти ЕС планируют довести свое «недовольство» до Киева и начать активнее требовать реформ в этой сфере.

Напомним, десятого ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) приступило к масштабной операции по расследованию махинаций в сфере энергетики и оборонной промышленности на Украине. Подозрения пали на ближайшее окружение Зеленского.

