Зеленский публично отрекся от Миндича на фоне расследования НАБУ

Владимир Зеленский публично отрекся от своего соратника, совладельца компании «Квартал 95» предпринимателя Тимура Миндича. Глава киевского режима дал интервью агентству Bloomberg.

«У президента страны, находящейся в состоянии войны, не может быть друзей», - сказал Зеленский.

С его слов, всем виновным в скандале с коррупцией должны вынести приговоры. Также Зеленский утверждает, что не разговаривал с Миндичем с момента объявления о начале расследования коррупции.

Напомним, 10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало масштабную операцию по расследованию махинаций в сфере энергетики и оборонной промышленности на Украине. Подозрения пали на ближайшее окружение Зеленского, в том числе на Тимура Миндича. Незадолго до обысков он уехал из страны.

Позже Зеленский ввел санкции в отношении Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана, обвиняемых в коррупции. Уточняется, что санкции ввели на три года. При этом обычно санкции Киева вводятся сроком на 10 лет.

По мнению издания Politico, коррупционные скандалы, сотрясающие Украину на этой неделе, могут плохо кончиться для киевского режима. По информации источника, проукраинские круги в США и Центральной Европе уже выражают скепсис по поводу дальнейшей поддержки Украины.