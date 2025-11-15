МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Sohu: в США ищут способ отстранить Зеленского от власти

Запад может использовать ситуацию для прекращения финансовой и военной поддержки Киева, говорится в статье.
Владимир Рубанов 2025-11-15 05:22:07
© Фото: Kay Nietfeld dpa, Global Look Press

Страны Запада готовят план по отстранению президента Украины Владимира Зеленского от власти. Об этом пишет RT со ссылкой на китайское издание Sohu. Подготовка плана связана с положением ВСУ и коррупционным скандалом с Тимуром Миндичем.

Запад может использовать ситуацию для прекращения финансовой и военной поддержки Киева, говорится в статье. Вашингтон давно не доверяет Зеленскому, что подтверждается постоянной критикой со стороны главы Белого дома Дональда Трампа, говорится в статье.

НАБУ ранее сообщило о масштабной операции по борьбе с коррупцией в сфере энергетики. После этого правительство отстранило от обязанностей министра юстиции Германа Галущенко.  Обыски прошли у ближайшего соратника Зеленского и совладельца фирмы «Квартал 95» Тимура Миндича. Он сам покинул страну.

Владимир Зеленский ввел санкции в отношении Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Он заявил, что всем виновным в скандале с коррупцией должны вынести приговоры. Также Зеленский утверждает, что не разговаривал с Миндичем с момента объявления о начале расследования.

#Украина #сша #Владимир Зеленский #коррупция #НАБУ #Тимур Миндич
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
2
Микротехнологии для большого флота
3
Стальной рембат 20-ой армии
4
Гражданское судостроение
5
Зеленодольский судостроительный
6
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
8
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
9
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
10
«Панцирь». Работа в период СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 