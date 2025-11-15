Sohu: в США ищут способ отстранить Зеленского от власти

Страны Запада готовят план по отстранению президента Украины Владимира Зеленского от власти. Об этом пишет RT со ссылкой на китайское издание Sohu. Подготовка плана связана с положением ВСУ и коррупционным скандалом с Тимуром Миндичем.

Запад может использовать ситуацию для прекращения финансовой и военной поддержки Киева, говорится в статье. Вашингтон давно не доверяет Зеленскому, что подтверждается постоянной критикой со стороны главы Белого дома Дональда Трампа, говорится в статье.

НАБУ ранее сообщило о масштабной операции по борьбе с коррупцией в сфере энергетики. После этого правительство отстранило от обязанностей министра юстиции Германа Галущенко. Обыски прошли у ближайшего соратника Зеленского и совладельца фирмы «Квартал 95» Тимура Миндича. Он сам покинул страну.

Владимир Зеленский ввел санкции в отношении Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Он заявил, что всем виновным в скандале с коррупцией должны вынести приговоры. Также Зеленский утверждает, что не разговаривал с Миндичем с момента объявления о начале расследования.