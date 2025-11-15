Колумбия нанесла авиаудары возле границы Венесуэлы

Колумбийские военные нанесли бомбовый удары вблизи границы с Венесуэлой. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на источник в колумбийском военном ведомстве.

Уточняется, что в результате удара погибло девять человек. Операция была проведена в провинции Араука. По данным агентства, это часть кампании президента Густаво Петро, которая постепенно набирает силу. Она направлена против повстанцев, связанных с наркоторговлей. На этой неделе военные уже нанесли авиаудары по району Амазонии. В тот раз, по заявлению военного ведомства Колумбии, было уничтожено 19 членов группировки, отколовшейся от «Революционных вооруженных сил Колумбии».

В октябре президент США Дональд Трамп заявлял, что власти Колумбии поощряют наркобизнес в стране. Он объявил, что Америка больше не будет оказывать финансовую поддержку Боготе. В начале ноября в Соединенные Штаты экстрадировали девять граждан Колумбии. Их подозревают в торговле наркотиками и участии в картелях. Петро обвинил США в нарушении суверенитета Колумбии в территориальных водах и убийстве рыбака, который не имел отношения к наркоторговле.

С сентября ВС США наносят удары по морским целям у венесуэльских берегов. Вашингтон утверждает, что эти действия направлены против наркокартелей.