МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Колумбия нанесла авиаудары возле границы Венесуэлы

Сообщается, что погибло девять человек, колумбийские власти связывают их с торговлей наркотиками.
Сергей Дьячкин 2025-11-15 14:19:00
© Фото: Jessica Patino, Keystone Press Agency, Global Look Press

Колумбийские военные нанесли бомбовый удары вблизи границы с Венесуэлой. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на источник в колумбийском военном ведомстве.

Уточняется, что в результате удара погибло девять человек. Операция была проведена в провинции Араука. По данным агентства, это часть кампании президента Густаво Петро, которая постепенно набирает силу. Она направлена против повстанцев, связанных с наркоторговлей. На этой неделе военные уже нанесли авиаудары по району Амазонии. В тот раз, по заявлению военного ведомства Колумбии, было уничтожено 19 членов группировки, отколовшейся от «Революционных вооруженных сил Колумбии».

В октябре президент США Дональд Трамп заявлял, что власти Колумбии поощряют наркобизнес в стране. Он объявил, что Америка больше не будет оказывать финансовую поддержку Боготе. В начале ноября в Соединенные Штаты экстрадировали девять граждан Колумбии. Их подозревают в торговле наркотиками и участии в картелях. Петро обвинил США в нарушении суверенитета Колумбии в территориальных водах и убийстве рыбака, который не имел отношения к наркоторговле.

С сентября ВС США наносят удары по морским целям у венесуэльских берегов. Вашингтон утверждает, что эти действия направлены против наркокартелей.

#в стране и мире #венесуэла #авиаудар #Колумбия #наркокартель #наркотрафик #Густаво Петро
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
2
Микротехнологии для большого флота
3
Стальной рембат 20-ой армии
4
Гражданское судостроение
5
Зеленодольский судостроительный
6
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
8
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
9
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
10
«Панцирь». Работа в период СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 