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Президент Колумбии призвал отказаться от партнерства с НАТО

Колумбия в 2017 году получила статус партнера НАТО, имея возможность участвовать в некоторых мероприятиях  и получать поддержку в вопросах обороны.
Дарина Криц 2025-07-17 01:29:40
© Фото: Jorge Londono, Keystone Press Agency, Globallookpress

Колумбийский президент Густаво Петро задумался о смысле партнерских отношений его страны с Североатлантическим альянсом. Он уверен, что Богота должна отказаться от глобального партнерства.

Петро заявил, что нет другого пути, кроме как выйти из военного альянса, с которым у Колумбии партнерские отношения.

«Что мы делаем в НАТО? Если главные вожди НАТО на стороне геноцида, то что мы там делаем? Сейчас не время для военной перезагрузки правительства мира. Латиноамериканской армии нет. Разве мы не можем создать армию спасения для человечества?», - приводит телеканал TeleSUR English выступление Петро.

Также он призвал объявить странам Европы и Соединенным Штатам условие: если они хотят быть с Латинской Америкой и Африкой, то должны «перестать помогать нацистам». Его слова прозвучали во время экстренного заседания Гаагской группы по завершению действий по борьбе с геноцидом в Палестине, мероприятие прошло 15-16 июля в Боготе.

Колумбия стал первой и единственной страной Латинской Америки, заключившей глобальные партнерские отношения с НАТО. Это произошло в мае 2018 года. Статус партнера не подразумевает действие статьи 5 Североатлантического договора. Но, в частности, Богота может принимать участие в некоторых мероприятиях военного блока и получать поддержку в вопросах обороны и безопасности. В 2022 году экс-президент США Джо Байден предоставил Колумбии статус основного союзника страны вне НАТО.

Накануне генсек Североатлантического альянса Марко Рютте пригрозил Бразилии, Китаю и Индии «последствиями» за торговлю с Россией.

#в стране и мире #НАТО #сектор Газа #Колумбия #палестина #геноцид #Партнерство #Густаво Петро
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