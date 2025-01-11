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Вытекший из танкера «Волгонефть-239» мазут локализовали на поверхности

Уборкой занимаются более ста человек с применением тяжелой техники - экскаваторов, погрузчиков и самосвалов, она будет продолжаться всю ночь.
Елизавета Кондрикова 2025-01-11 04:41:09
© Фото: opershtab23, Telegram © Видео: opershtab23, Telegram

Мазут, вытекший из кормовой части «Волгонефть-239», собрали в узкую полосу вдоль береговой линии в районе мыса Панагия, сообщили в Оперативном штабе Краснодарского края. Мазут обнаружили утром в пятницу, 10 января, работы по его уборке будут продолжаться до утра 11 января.

«С помощью (боновых - прим.ред.) заграждений специалисты с берега и с маломерного судна локализовали нефтепродукт на поверхности воды. И притянули его как можно ближе», - говорится в сообщении оперштаба в Telegram.

К ликвидации утечки привлекли более 100 человек и 20 единиц инженерной техники. Уточняется, что на месте также работает тяжелая техника, уборку производят при помощи экскаваторов, погрузчиков и самосвалов. Следующим этапом будет вывоз собранного мазута для его утилизации.

Напомним, изначально специалисты обнаружили пятно площадью около 2,8 тысячи квадратных метров. Кк месту также направили водолазов, которые проверяют кормовую часть танкера под водой.

Ранее ситуацию с разливом мазута на Кубани прокомментировал президент России Владимир Путин, который раскритиковал процесс по устранению последствий и назвал прилагаемые усилия недостаточными.

#Краснодарский край #танкер #оперштаб #разлив мазута #мазут
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