Путин: для устранения разлива мазута в Черном море делается недостаточно

Президент России Владимир Путин раскритиковал процесс по устранению разливов мазута в Керченском проливе. Он считает, что предпринятых действий недостаточно.

«Из того, что я вижу и с той информации, что я получаю делаю вывод о том, что все, что делается для минимизации ущерба , пока явно не достаточно», — сказал он на совещании с членами Правительства.

Российский лидер поручил развернуть оперативный штаб на месте происшествия в Керченском проливе, который будет состоять из работников министерств и ведомств. Также он заявил о важности проработки плана подъема затонувших танкеров.

Ранее стало известно, что более 139 тысяч тонн песка с мазутом убрали с пляжей Анапы и Темрюкского района с начала ликвидации ЧС. Основную массу вывезли на площадку временного хранения в хуторе Воскресенский, разместив там свыше 100 тонн грунта.