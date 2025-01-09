МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин: для устранения разлива мазута в Черном море делается недостаточно

Глава России поручил организовать на месте происшествия штаб по ликвидации разлива.
Карина Тазетдинова 2025-01-09 16:16:27
© Фото: Belkin Alexey, news.ru, Globallookpress

Президент России Владимир Путин раскритиковал процесс по устранению разливов мазута в Керченском проливе. Он считает, что предпринятых действий недостаточно. 

«Из того, что я вижу и с той информации, что я получаю делаю вывод о том, что все, что делается для минимизации ущерба , пока явно не достаточно», — сказал он на совещании с членами Правительства. 

Российский лидер поручил развернуть оперативный штаб на месте происшествия в Керченском проливе, который будет состоять из работников министерств и ведомств. Также он заявил о важности проработки плана подъема затонувших танкеров.

Ранее стало известно, что более 139 тысяч тонн песка с мазутом убрали с пляжей Анапы и Темрюкского района с начала ликвидации ЧС. Основную массу вывезли на площадку временного хранения в хуторе Воскресенский, разместив там свыше 100 тонн грунта.

#Путин #Керченский пролив #мазут
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 