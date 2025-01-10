Новый выброс топлива локализуют у кормы танкера «Волганефть-239»

Мониторинговые группы обнаружили, что из кормы танкера «Волганефть-239» начали вытекать нефтепродукты, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Эта часть судна села на мель в районе поселка Тамань Темрюкского района. Масштабы повреждений пока не ясны. На танкере находятся специалисты Морспасслужбы, которые должны это выяснить.

Пятно нефтепродуктов площадью около 2,8 тысячи квадратных метров обнаружили утром 10 января при обследовании кормовой части «Волганефть-239», сообщили в Минтрансе.

Разлив локализуют с помощью боновых заграждений, а потом уберут с морской поверхности биосорбентом. В район отправили пять кораблей и береговую спасательную службу с оборудованием и специальными машинами. Под водой кормовую часть танкера проверяют водолазы.

Всего после аварии танкеров «Волганефть» обследовали около 1 700 квадратных километров воды и очистили 38 700 квадратных метров, сообщили в Министерстве транспорта.

В Краснодарском крае после декабрьской аварии вывезли уже 147 628 тонн загрязненного песка и грунта, сообщили в МЧС России. В Крыму вывезли более 293 тонн.

Накануне президент России Владимир Путин раскритиковал профильные ведомства и местные власти за работу по устранению аварии на Черном море. Глава государства назвал их усилия по ликвидации аварии недостаточными.