МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Новый выброс топлива локализуют у кормы танкера «Волганефть-239»

Эта часть судна села на мель в районе поселка Тамань Темрюкского района Краснодарского края.
Владимир Рубанов 2025-01-10 15:51:20
© Фото: Telegram/opershtab23 © Видео: Telegram/opershtab23

Мониторинговые группы обнаружили, что из кормы танкера «Волганефть-239» начали вытекать нефтепродукты, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Эта часть судна села на мель в районе поселка Тамань Темрюкского района. Масштабы повреждений пока не ясны. На танкере находятся специалисты Морспасслужбы, которые должны это выяснить.

Пятно нефтепродуктов площадью около 2,8 тысячи квадратных метров обнаружили утром 10 января при обследовании кормовой части «Волганефть-239», сообщили в Минтрансе.

Разлив локализуют с помощью боновых заграждений, а потом уберут с морской поверхности биосорбентом. В район отправили пять кораблей и береговую спасательную службу с оборудованием и специальными машинами. Под водой кормовую часть танкера проверяют водолазы.

Всего после аварии танкеров «Волганефть» обследовали около 1 700 квадратных километров воды и очистили 38 700 квадратных метров, сообщили в Министерстве транспорта.

В Краснодарском крае после декабрьской аварии вывезли уже 147 628 тонн загрязненного песка и грунта, сообщили в МЧС России. В Крыму вывезли более 293 тонн.

Накануне президент России Владимир Путин раскритиковал профильные ведомства и местные власти за работу по устранению аварии на Черном море. Глава государства назвал их усилия по ликвидации аварии недостаточными.

#Краснодарский край #ликвидация #МЧС России #минтранс рф #Темрюкский район #Нефтепродукты #Тамань #мазут #«Волгонефть 239»
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 