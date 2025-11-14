Брат короля Эндрю просил Эпштейна отрицать его соучастие в преступлениях

Эндрю, лишенный аристократических титулов брат английского короля Карла III, просил американского финансиста Джеффри Эпштейна отрицать его соучастие в преступной деятельности. Об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на электронную почту королевского брата.

Телеканал отмечает, что письма опального экс-принца датированы мартом 2011 года. При этом ранее Эндрю заявлял, что прекратил все связи с Эпштейном еще в декабре 2010 года.

«Пожалуйста, гарантируй, что каждое заявление и каждая судебная бумага ясно утверждают то, что я ни к чему не причастен», - цитирует канал письмо бывшего принца к Эпштейну.

В письме Эндрю просит, чтобы из материалов процесса следовало, что он «ничего не знал» и «не знает» об обвинениях, выдвинутых против Эпштейна. При этом скандальный финансист, по данным телеканала, уведомил Эндрю, что газета Mail on Sunday обратилась к нему с вопросами. Речь шла об обвинениях в адрес Эндрю со стороны массажистки, работавшей у Эпштейна. Она обвиняла бывшего принца, что он вступал с ней в неоднократные сексуальные связи.

По версии телеканала, те обвинения исходили от Вирджинии Джуффре. До этого она заявляла, что Эндрю изнасиловал ее, когда Вирджинии было 17 лет. После этого Эндрю связался по электронной почте с пособницей Эпштейна Гислейн Максвелл. Он просил отрицать любые обвинения в свой адрес.

«Привет, что все это значит? Я ничего об этом не знаю! Пожалуйста, ты должна сказать им именно это. Это не имеет ко мне никакого отношения», - писал Эндрю.

По информации телеканала, в одном из писем Эпштейн подтвердил подлинность фото Эндрю и Максвелл вместе с Джуффре. Кроме этого, письма свидетельствуют, что Эпштейн и бывший английский посол в США Питер Мандельсон общались как минимум до 2016 года. Они говорили о том, что следовало бы избегать Эндрю.

Эндрю вину в изнасиловании Джуффре не признавал. Однако в марте 2022 года СМИ сообщили, что ей была выплачена компенсация. Сумма могла достигать 12 миллионов фунтов. В апреле 2025 года 41-летняя Вирджиния Джуффре была найдена мертвой у себя дома в Западной Австралии. После серии скандалов в Букингемском дворце объявили, что принц Эндрю лишен почетных военных званий и должностей, которые ему давала королева. Он отказался от титула герцога, был лишен титула принца и отлучен от королевских мероприятий.

Сообщалось, что британский король Карл III выплатит своему брату Эндрю шестизначную сумму на переезд из резиденции. Он будет ежегодно выделять ему пособие из личных средств. Соглашение по релокации предусматривает, что лишившийся титула принц покинет усадьбу «Ройал Лодж» в Виндзоре.