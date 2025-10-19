МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Times: принца Эндрю отлучат от королевских мероприятий

Брату короля Великобритании запретят все элементы королевской жизни, он перестанет появляться на публичных и частных мероприятиях монаршей семьи.
Ян Брацкий 2025-10-19 02:34:56
© Фото: Pool Keystone, Press Agency, Globallookpress

Британскому принцу Эндрю запретят появляться на королевских мероприятиях, включая коронацию. О санкциях в отношении брата короля Великобритании сообщает газета Times.

«Эндрю запретят все элементы королевской жизни. Он будет отстранен от публичных и частных королевских мероприятий, включая коронацию», - пишет издание.

Ранее брат короля Великобритании Карла III принц Эндрю отказался от титула герцога Йоркского на фоне обвинений в сексуальном насилии над несовершеннолетней девушкой и связях со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном. Он добавил, что больше не будет использовать свой титул и отказался от присвоенных ему наград. В сообщении Букингемского дворца говорится, что продолжающиеся обвинения в отношении принца Эндрю, занимавшего восьмое место в порядке наследования престола, отвлекают внимание от деятельности Карла III. Эндрю подчеркнул, что для него интересы королевской семьи стоят на первом месте.

Мировые СМИ несколько лет обсуждали скандальную связь Эндрю с Эпштейном. В 2011 году таблоиды опубликовали фотографию принца в компании девушки-подростка. Все попытки Эндрю оправдаться и заявления о том, что он давно не общается с финансистом, только подогревали скандал. Последней каплей стало обвинение со стороны правозащитницы Вирджинии Джуффре, которая утверждала, что герцог Йоркский изнасиловал ее в Лондоне, когда ей было 17 лет. Дело в суде замяли, после выплаты членом монаршей семьи солидной компенсации. Расследование прекратилось, Эндрю своей вины не признал.

