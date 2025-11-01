МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Guardian: Карл III будет платить брату Эндрю «пособие» из личных денег

Первая часть материальной помощи от короля будет представлять собой оплату переезда Эндрю в личное жилье в Сандрингеме, Норфолк.
Владимир Рубанов 2025-11-01 17:03:24
© Фото: Stephen Lock i-Images, Global Look Press

Британский король Карл III выплатит своему брату Эндрю шестизначную сумму на переезд из резиденции и будет ежегодно выделять ему пособие из личных средств, пишет Guardian. Соглашение по релокации предусматривает, что лишившийся титула принц покинет усадьбу «Ройал Лодж» в Виндзоре.

Первая часть материальной помощи от короля будет представлять собой оплату переезда Эндрю в личное жилье в Сандрингеме, Норфолк. А ежемесячное пособие будет в несколько раз больше, чем военно-морская пенсия Маунтбеттен-Виндзор, которая составляет 20 тысяч фунтов стерлингов в год.

Бывший герцог Йоркский Эндрю несколько лет вовлечен в скандал из-за связей с финансистом из США Джеффри Эпштейном. Сначала принц отрицал отношения с осужденным финансистом. Потом Daily Mail сообщила, что в 2011 году принц заверял Эпштейна, что им удастся замять скандал с публикацией своего фото с девочкой-подростком. Статьи в прессе заставили Букингемский дворец принимать меры для сохранения репутации британской монархии.

Принц Эндрю стал известен после обвинений правозащитницы Вирджинии Джуффре. Она утверждала, что представитель королевской семьи изнасиловал ее в 17 лет в Лондоне. Герцог Йоркский вину не признал. Но в марте 2022 года СМИ сообщили о выплате компенсации Джуффре и прекращении судебного разбирательства. Сумма могла достигать 12 миллионов фунтов.

В апреле 2025 года Вирджиния Джуффре, которой был 41 год, была найдена мертвой у себя дома в Западной Австралии. После серии скандалов в Букингемском дворце объявили, что принц Эндрю лишен почетных военных званий и должностей, которые ему давала королева. Он отказался от титула герцога, был лишен титула принца и отлучен от королевских мероприятий.

#Великобритания #королевская семья #Джеффри Эпштейн #принц Эндрю #карл III #герцог Йоркский #Вирджиния Джуффре
