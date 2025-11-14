МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Опубликованы кадры боев за Орестополь в Днепропетровской области

Населенный пункт освободили подразделения 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Восток».
2025-11-14 13:34:22
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России публикует кадры боев за село Орестополь на территории Днепропетровской области. О его освобождении сообщалось сегодня в ежедневной сводке МО РФ о ходе ведения специальной военной операции.

Орестополь взяли под контроль штурмовики 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Восток». Бойцы сделали это, развивая наступление от освобожденного ранее населенного пункта Волчье. Наши воины вклинились в оборону неприятеля на четыре километра и освободили Орестополь. 

Неприятель вел плотный огонь и пытался контратаковать, но российские штурмовики, двигаясь рывками, сумели удержать темп боя. Они быстро занимали опорные точки, отсекали узлы сопротивления, тем самым открывая путь следующим подразделениям.

«Под контроль взят обширный район обороны площадью свыше 12 квадратных километров, зачищено более 250 строений», - говорится в сообщении.

Результатом стало блокирование крупного укрепленного района ВСУ в районе Великомихайловки с юга. При этом в российском оборонном ведомстве добавили, что враг в своих попытках удержать позиции понес большие потери как в живой силе, так и в бронетехнике. 

Отмечено, что подразделения группировки войск «Восток», наступая на этом направлении, освободили уже восьмой населенный пункт. В Минобороны России подчеркнули, что все это произошло менее чем за полторы недели. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#спецоперация #Днепропетровская область #группировка восток #орестополь
