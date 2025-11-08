Российские войска освободили Волчье в Днепропетровский области

Российские войска завершили освобождение населенного пункта Волчье в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что поселок взяли под контроль подразделения группировки войск «Восток». В зоне ее ответственности украинские боевики потеряли более 285-ти военнослужащих, три боевые бронированные машины и 14 автомобилей.

Кроме того, за сутки ВС РФ поразили объекты транспортной инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ.

В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям ВПК и объектам газо-энергетического комплекса Украины. Министерство обороны России сообщило, что цели удара достигнуты, все назначенные объекты были поражены.

Ранее в российском оборонном ведомстве сообщили о 79 сбитых украинских дронов в небе над Россией. В частности, дежурные средства ПВО сработали в Ростовской, Брянской и Смоленской областях.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.