Минобороны России сообщает, что за сутки ВС РФ освободили два населенных пункта в зоне проведения специальной военной операции.

Населенный пункт Рог находится на территории Донецкой Народной Республики. Его зачистку произвели подразделения из состава группировки войск «Центр». Всего за неделю противник потерял в зоне ответственности группировки более 3 360 боевиков.

Орестополь - село в Днепропетровской области. Его взяли под контроль военнослужащие группировки войск «Восток». Неприятель в течение недели потерял в зоне ответственности «Востока» до 1 665 военнослужащих.

Также сообщается, что министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 1435-го мотострелкового полка с освобождением населенного пункта Рог. Он напомнил, что сформированный с начала частичной мобилизации полк одним из первых прибыл в зону проведения СВО.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.