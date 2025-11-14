МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Российские войска освободили населенные пункты Рог и Орестополь

Населенный пункт Рог находится в ДНР, а Орестополь - в Днепропетровской области.
2025-11-14 12:27:05
© Фото: Станислав Красильников, РИА Новости

Минобороны России сообщает, что за сутки ВС РФ освободили два населенных пункта в зоне проведения специальной военной операции.

Населенный пункт Рог находится на территории Донецкой Народной Республики. Его зачистку произвели подразделения из состава группировки войск «Центр». Всего за неделю противник потерял в зоне ответственности группировки более 3 360 боевиков. 

Орестополь - село в Днепропетровской области. Его взяли под контроль военнослужащие группировки войск «Восток». Неприятель в течение недели потерял в зоне ответственности «Востока» до 1 665 военнослужащих. 

Также сообщается, что министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 1435-го мотострелкового полка с освобождением населенного пункта Рог. Он напомнил, что сформированный с начала частичной мобилизации полк одним из первых прибыл в зону проведения СВО.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

