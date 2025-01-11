Новые выбросы мазута нашли в Ялте, Керчи и Евпатории

Новые загрязнения мазутом из затонувших танкеров нашли 11 января в Ялте и пяти других муниципальных образованиях, сообщили в МЧС России.

Выбросы нефтепродуктов обнаружили на акватории и побережье в Керчи, Евпатории, Ялте, Сакском, Черноморском и Ленинском районах, а также на острове Тузла. Протяженность загрязнения составляет более 16 километров.

К очистке привлекли 734 человека и 134 единицы техники. Мониторинг ведут 19 судов и авиация. Число мониторинговых групп увеличили вдвое - до 178.

В Краснодарском крае на 14 участках нашли повторные выбросы мазута. Там ведут доочистку. Грунт собирают лопатами в мешки, небольшие вкрапления просеивают через сетки и собирают садовыми граблями.

В районе кормы танкера «Волгонефть-239» установили боновые ограждения и доочищают воду сетями.

Ранее в Черноморском районе Крыма ввели режим ЧС из-за пятен мазута. Вытекший из танкера «Волгонефть-239» у мыса Панагия мазут локализовали на поверхности. Число погибших дельфинов в районе катастрофы увеличилось практически вдвое за неделю и достигло 60.