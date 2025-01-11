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В Черноморском районе Крыма ввели режим ЧС из-за пятен мазута

Волонтеры и профильные службы продолжают уборку мазута на загрязненных территориях.
Виктория Бокий 2025-01-11 10:57:39
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости

В Черноморском районе Крыма ввели режим ЧС муниципального характера из-за появления пятен мазута после аварии с танкерами в Керченском проливе. Об этом сообщил глава администрации Черноморского района Александр Дудинов в своем Telegram-канале.

«Ситуация неприятная, но контролируемая», - говорится в сообщении.

По словам главы района, профильные службы и волонтеры продолжают очищать загрязненную территорию. Уборка мазута будет проведена на побережье в селах Окуневка, Знаменское, Громово.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов спрогнозировал ухудшение экологической ситуации в регионе.

Корреспондент Виктория Косогляденко рассказала о ситуации на крымских пляжах. Там произошло нашествие медуз, большая часть которых уже мертвы. Эти морские обитатели первыми реагируют на токсичные вещества в морской воде.

#в стране и мире #Крым #режим ЧС #побережье #мазут #уборка мазута
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