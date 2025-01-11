В Черноморском районе Крыма ввели режим ЧС из-за пятен мазута

В Черноморском районе Крыма ввели режим ЧС муниципального характера из-за появления пятен мазута после аварии с танкерами в Керченском проливе. Об этом сообщил глава администрации Черноморского района Александр Дудинов в своем Telegram-канале.

«Ситуация неприятная, но контролируемая», - говорится в сообщении.

По словам главы района, профильные службы и волонтеры продолжают очищать загрязненную территорию. Уборка мазута будет проведена на побережье в селах Окуневка, Знаменское, Громово.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов спрогнозировал ухудшение экологической ситуации в регионе.

Корреспондент Виктория Косогляденко рассказала о ситуации на крымских пляжах. Там произошло нашествие медуз, большая часть которых уже мертвы. Эти морские обитатели первыми реагируют на токсичные вещества в морской воде.