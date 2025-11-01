У вокзала Нови-Сада в годовщину трагедии собрались студенты

Студенты собираются у места обрушения навеса железнодорожного вокзала города Нови-Сад 1 ноября 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что к молодым людям присоединяются прохожие. Перед металлической оградой на месте обрушения лежат цветы и рисунки. К самой ограде прикрепили таблички с именами 16 погибших в трагедии. В течение всего года, прошедшего с момента обрушения, вокзал был закрыт. Поезда ходят на пригородную станцию Петроварадин.

Утром к месту обрушения начали подходить студенты, к ним присоединились горожане, многие приносят цветы. На площадке ближе к центральной улице монтируют сцену с колонками. Позднее там запланирован митинг. У многих из пришедших в руках национальные флаги и флажки.

Ранее в соцсетях студенты сообщили, что утром в субботу соберутся в Нови-Саде, чтобы в 11.52 (13.52 по московскому времени) возложить цветы. Время было выбрано неслучайно - именно в 11.52 произошло обрушение навеса. В течение дня и вечера ожидаются митинги и шествия по городу. Запланирован показ документального фильма, будет открыта тематическая выставка. В 19.52 (21.52 по московскому времени) планируется провести еще одно отдание почестей погибшим в трагедии.

В ночь на субботу в Нови-Сад прибыли студенты из других городов. Их торжественно встретила местная молодежь. Студенты из Нови-Пазара шестнадцать дней назад вышли из своего города на юго-западе страны, чтобы попасть на акцию. Также за несколько дней в Нови-Сад вышли студенты из Чачака, Кралево и других городов центральной Сербии. К ним присоединились единомышленники в Белграде, чтобы в субботу собраться всем вместе у вокзала. Несколько тысяч человек шли группами по трассам с флагами. Их угощали местные жители.

Правительство Сербии объявило 1 ноября днем траура по погибшим в Нови-Саде. Президент Сербии Александр Вучич в пятницу заявил, что поддерживает мемориальные массовые собрания, если они будут мирными и будут проходить в рамках закона. Протесты студентов и оппозиции начались в прошлом году сразу же после трагедии на железнодорожном вокзале. Обстановка в городах Сербии особенно обострилась в середине августа текущего года. Участники протестов в вечерние и ночные часы шли на противостояние с полицией, блокировали дороги. Пострадали более 60 граждан и 16 сотрудников полиции.

Политолог Леонид Савин в беседе со «Звездой» объяснил, что митинги в Сербии определенно имеют связи с западными посольствами и фондами. Они направлены против действующей власти, с жесткой критикой, с применением агрессии и с требованием руководства республики уйти в отставку. По словам Савина, сербы пытались сделать «майдан», но местные компетентные власти это купировали. Чем больше таких протестов, тем иммунитет суверенности страны меньше и далее проще ее раскачивать, резюмировал политолог.