Политолог: цель митингов в Сербии - изменить внешний курс страны

Митинги в Сербии определенно имеют связи с западными посольствами и фондами. Они направлены против действующей власти, с жесткой критикой, с применением агрессии и с требованием руководства республики уйти в отставку. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал политолог Леонид Савин.

«Это очевидный факт, и это используется для полной дестабилизации и для изменения внешнеполитического курса Сербской Республики», - подчеркнул он.

Со слов Савина, сербы пытались сделать «майдан», но местные компетентные власти это купировали. Чем больше таких протестов, тем иммунитет суверенности страны меньше и далее проще ее раскачивать, заключил политолог.

Напомним, сегодня - годовщина трагедии в сербском Нови-Саде. 1 ноября 2024 года на вокзале произошло обрушение навеса, 16 человек погибли, а в середине августа в других городах начались протесты студентов и оппозиции.

Накануне аноним заявил, что установил взрывчатку на всех поездах и железных дорогах в Сербии. После тревожного звонка в стране остановили ж/д сообщение из-за угрозы теракта.