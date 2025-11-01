МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Бурунов сказал, что испытывавший боли Попов никогда не жаловался

Партнер Романа Попова по сериалу «Полицейский с Рублевки» назвал его мужественным человеком и настоящим мужчиной.
Ян Брацкий 2025-11-01 14:08:21
© Фото: Telegram/romkapopoff © Видео: ТРК «Звезда»

Актер Роман Попов никогда не жаловался на состояние своего здоровья, хотя часто испытывал боли. Такими воспоминаниями со «Звездой» поделился его коллега и партнер по съемках в сериале «Полицейский с Рублевки» Сергей Бурунов. Вместе с друзьями, близкими и поклонниками Романа он посетил церемонию прощания.

«У меня нет слов. Никогда не было ни секунды, чтобы он пожаловался. Я видел, что ему больно. Это поступок настоящего мужчины, он был настоящим мужчиной, не просто талантливым человеком», - сказал Бурунов.

Последние проекты, в которых успел сняться Роман Попов, еще будут выходить на экраны, добавил продюсер и телеведущий Гарик Харламов. Актер мужественно сражался со смертельным недугом и, казалось, победил его в первый раз, вспоминает он. Однако болезнь очень быстро взяла свое.

Мужество и человечность Романа Попова ранее также отметил его коллега Олег Верещагин. Он рассказал, как Роман постоянно организовывал благотворительные мероприятия по сбору денег для лечения больных детей, несмотря на то, что ему самому была нужна срочная помощь. Напомним, актера Романа Попова не стало 28 октября. Ему было 40 лет. Он умер в больнице, где оказался после рецидива рака головного мозга. Незадолго до своей смерти он практически ослеп, но продолжал поддерживать связь с близкими и поклонниками.

