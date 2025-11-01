Актер Верещагин: Попов болел, но постоянно собирал деньги для других

Ушедший из жизни актер Роман Попов был не просто настоящим профессионалом своего дела, но и очень добрым, отзывчивым человеком. Своими воспоминаниями о нем поделился его коллега Олег Верещагин. Несмотря на то что сам Попов страдал от тяжелого заболевания, он регулярно занимался сбором средств для тех, кому нужна была медицинская помощь.

«Сами знаете, каким был Рома. Очень добрый и светлый человек. Несмотря на то что он сам страдал от болезни, он часто звонил и просил поучаствовать в благотворительных мероприятиях для поддержки детей с особенностями развития. Такое только у святых людей бывает, когда тебе самому нужна помощь, а ты не забываешь о других», - сказал Верещагин.

Актер Роман Попов умер 28 октября, ему было 40 лет. Одной из самых запоминающихся ролей Романа стал персонаж из комедийного сериала «Полицейский с Рублевки». Причина смерти актера - рецидив рака головного мозга, с которым Попов боролся с 2018 года. Болезнь быстро прогрессировала, незадолго до смерти актер практически ослеп. У Романа остались жена и трое детей.

Преждевременная смерть актера потрясла многих его коллег и поклонников. Заслуженная артистка России Любовь Руденко рассказала о поддержке со стороны родных и близких, которую старались оказывать Роману. С ее слов, у них была организована группа, в которой ежедневно обсуждали помощь актеру. К нему в больницу постоянно ездили, старались общаться и веселить. Сам он до последних дней оставался очень добрым, добавила Руденко.