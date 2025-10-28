Умер звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Роман Попов

Умер актер из сериала «Полицейский с Рублевки» Роман Попов. Эту информацию подтвердил телеканалу «Звезда» концертный директор артиста Илья Новиков.

Попову было 40 лет. В сериале он исполнил роль следователя Игоря Мухича. Причиной смерти стал рецидив рака головного мозга, с которым он боролся семь лет начиная с 2018 года. В августе Роман рассказал в своем Telegram-канале об очередном рецидиве.

В последние месяцы болезнь прогрессировала, и состояние актера ухудшилось. Он практически потерял зрение и был вынужден принимать помощь в повседневной жизни.

У Романа Попова остались трое детей и супруга, с которой они прожили почти 20 лет. Помимо «Полицейского с Рублевки», он снимался в ряде других фильмов и сериалов и участвовал в юмористических шоу.