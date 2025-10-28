Актриса Руденко: за Романа Попова боролись семья и друзья

Роману Попову в последние годы помогали друзья и семья, пока он боролся с тяжелым онкологическим заболеванием, рассказала «Звезде» актриса, заслуженная артистка России Любовь Руденко. Она добавила, что Роман всегда старался всех смешить.

«Он безумно был добрый, доброжелательный и очень положительный человек. Не говоря уже о том, что прекрасный муж, отец, сын. Такой большой, добрый человек. Вот, и даже я не подозревала, что как-то у него до этого уже была проблема с осторожностью. Боролись за него все. Семья боролась, друзья боролись», - добавила актриса.

По ее словам, у друзей и близких была группа, где каждый день обсуждали помощь Роману. Близкие старались почаще его навещать, чтобы поддерживать.

«Каждый день переписка: как Рома, как Рома, кто поедет, кто что берет, что привезти. Ездили ребята к нему регулярно. Все время писали, что нужен душевный стимул, надо приезжать, надо с ним разговаривать обо всем, надо его смешить, веселить, развлекать, чтобы у него не было боли и отчаяния. Ну, боль-то, наверное, была, но чтобы не было отчаяния, чтобы он не опустил руки», - поделилась артистка.

Актер и юморист Роман Попов, известный по роли Игоря Мухича в сериале «Полицейский с Рублевки», скончался в возрасте 40 лет от рака мозга. У него диагностировали опухоль в 2018 году. После операции болезнь ушла в ремиссию, но в 2025 году произошел рецидив с осложнениями.

Роман Попов записывал видеообращения к поклонникам, благодарил за поддержку и обещал держать в курсе своего состояния. Дата похорон и другие детали прощания с актером пока не раскрыты.