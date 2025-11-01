МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Актер Роман Попов хотел, чтобы его прах развеяли над Черным морем

Сегодня в московской ЦКБ№1 проходит прощание с актером сериала «Полицейский с Рублевки», который семь лет боролся с онкологией.
Сергей Дьячкин 2025-11-01 12:01:13
© Фото: Telegram/romkapopoff

Российского актера Романа Попова могут кремировать, он хотел, чтобы его прах был развеян над Черным морем. Об этом рассказал его друг, шоумен Оганес Григорян.

Попов умер во вторник в возрасте 40 лет. Причиной смерти стал рецидив рака головного мозга, с которым артист боролся семь лет начиная с 2018 года. В августе Роман рассказал в своем Telegram-канале об очередном рецидиве.

В последние месяцы болезнь прогрессировала, и состояние актера ухудшилось. Он практически потерял зрение и был вынужден принимать помощь в повседневной жизни. Прощание с ним проходит в субботу в московской Центральной клинической больнице №1.

«Я знаю, что у него было последнее желание, чтобы его развеяли на Черным морем», - сообщил Григорян РИА Новости.

Друг артиста отметил, что детали захоронения пока еще под вопросом. Попов наиболее известен по роли Игоря Мухича в сериале «Полицейский с Рублевки». Помимо этого, он снимался в ряде других фильмов и сериалов, участвовал в юмористических шоу. У артиста остались трое детей - 15-летний сын и две дочери, 13 и 6 лет. С женой они прожили вместе почти 20 лет.

Заслуженная артистка России Любовь Руденко рассказала «Звезде», что Роману Попову в последние годы помогали друзья и семья, когда он боролся с тяжелым заболеванием. Она добавила, что Роман всегда старался всех смешить. По ее словам, у друзей и близких была группа, где каждый день обсуждали помощь Роману. Близкие старались почаще его навещать, чтобы поддерживать.

#Кино #Черное море #актер #культура #сериал #Полицейский с Рублевки #роман попов
