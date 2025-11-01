Актер Роман Попов хотел, чтобы его прах развеяли над Черным морем

Российского актера Романа Попова могут кремировать, он хотел, чтобы его прах был развеян над Черным морем. Об этом рассказал его друг, шоумен Оганес Григорян.

Попов умер во вторник в возрасте 40 лет. Причиной смерти стал рецидив рака головного мозга, с которым артист боролся семь лет начиная с 2018 года. В августе Роман рассказал в своем Telegram-канале об очередном рецидиве.

В последние месяцы болезнь прогрессировала, и состояние актера ухудшилось. Он практически потерял зрение и был вынужден принимать помощь в повседневной жизни. Прощание с ним проходит в субботу в московской Центральной клинической больнице №1.

«Я знаю, что у него было последнее желание, чтобы его развеяли на Черным морем», - сообщил Григорян РИА Новости.

Друг артиста отметил, что детали захоронения пока еще под вопросом. Попов наиболее известен по роли Игоря Мухича в сериале «Полицейский с Рублевки». Помимо этого, он снимался в ряде других фильмов и сериалов, участвовал в юмористических шоу. У артиста остались трое детей - 15-летний сын и две дочери, 13 и 6 лет. С женой они прожили вместе почти 20 лет.

Заслуженная артистка России Любовь Руденко рассказала «Звезде», что Роману Попову в последние годы помогали друзья и семья, когда он боролся с тяжелым заболеванием. Она добавила, что Роман всегда старался всех смешить. По ее словам, у друзей и близких была группа, где каждый день обсуждали помощь Роману. Близкие старались почаще его навещать, чтобы поддерживать.