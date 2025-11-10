МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Дмитриев допустил, что новое руководство BBC будет не лучше старого

Ранее гендиректор BBC Тим Дэйви и исполнительный директор телеканала Дебора Тернесс ушли в отставку после искажения речи Дональда Трампа в фильме о событиях 6 января 2021 года.
Ян Брацкий 2025-11-10 08:43:42
© Фото: XYZ PICTURES image BROKER.com Global Look Press

Новое руководство телеканала BBC может оказаться не лучше предыдущего. Так глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал отставку руководства телеканала. Напомним, ранее были уволены гендиректор BBC Тим Дэйви и исполнительный директор телеканала Дебора Тернесс.

«А будут ли следующие руководители Би-би-си хоть немногим лучше? Би-би-си по-прежнему управляется правительством, которое продвигает массовую миграцию, разжигание войн, электронные ID и раннее освобождение преступников из тюрем», - написал Дмитриев в соцсети Х.

Глава РФПИ пожелал новому руководству телеканала получше стараться, чтобы не попадаться на слишком очевидных искажениях правды. Причиной отставки высшего руководства телеканала стал документальный фильм, в котором была отредактирована речь президента США Дональда Трампа. Картина повествует о событиях 2021 года, когда политические сторонники действующего президента штурмовали Капитолий. Это произошло 6 января и привело к массовым задержаниями беспорядкам.

Телеканал исказил речь Трампа таким образом, как будто он сознательно спровоцировал беспорядки в Вашингтоне. Когда факт подлога раскрылся, Белый дом назвал BBC фейковым СМИ. Сам Дональд Трамп недавно выразил удовлетворение уходом руководства телеканала, назвав его журналистов «коррумпированными».

#сша #Трамп #BBC #Капитолий #отставка #РФПИ #Дмитриев
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
2
Микротехнологии для большого флота
3
Стальной рембат 20-ой армии
4
Гражданское судостроение
5
Зеленодольский судостроительный
6
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
8
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
9
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
10
«Панцирь». Работа в период СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 