Трамп одобрил сообщения об уходе руководства Би-би-си

Причиной увольнения стала фальсификация речи президента США.
Владимир Рубанов 2025-11-10 00:35:51
© Фото: Aaron Schwartz - Pool via CNP, Consolidated News Photos, Globallookpress

Президент США Дональд Трамп выразил удовлетворение уходом руководства Би-би-си. Он поблагодарил газету Telegraph за разоблачение, как он выразился, «коррумпированных "журналистов"». Он добавил, что сотрудники британской вещательной корпорации исказили его «очень хорошую (идеальную!) речь 6 января».

Генеральный директор Би-би-си Тим Дэйви и исполнительный директор Дебора Тернесс ушли в отставку. Причиной для увольнения стал монтаж речи Дональда Трампа в Вашингтоне 6 января 2021 года после проигрыша президентских выборов Джо Байдену. В программе была вырезана часть речи и склеена реплика, которая создала впечатление, что Трамп призывает своих сторонников к насильственному захвату власти.

В оригинальном видео речь шла о необходимости выражать гражданскую позицию мирными средствами. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт назвала Би-би-си фейковым СМИ.

Сторонники Трампа 6 января 2021 года ворвались в Капитолий, чтобы помешать утверждению итогов выборов. Это привело к массовым арестам и попытке судебного преследования Трампа. После второй инаугурации в 2025 году Трамп помиловал около 1,5 тысячи человек, осужденных за участие в беспорядках.

#сша #Выборы #Дональд Трамп #Великобритания #телевидение #фальсификация #BBC Studios #штурм Капитолия США
