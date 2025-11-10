Трамп одобрил сообщения об уходе руководства Би-би-си

Президент США Дональд Трамп выразил удовлетворение уходом руководства Би-би-си. Он поблагодарил газету Telegraph за разоблачение, как он выразился, «коррумпированных "журналистов"». Он добавил, что сотрудники британской вещательной корпорации исказили его «очень хорошую (идеальную!) речь 6 января».

Генеральный директор Би-би-си Тим Дэйви и исполнительный директор Дебора Тернесс ушли в отставку. Причиной для увольнения стал монтаж речи Дональда Трампа в Вашингтоне 6 января 2021 года после проигрыша президентских выборов Джо Байдену. В программе была вырезана часть речи и склеена реплика, которая создала впечатление, что Трамп призывает своих сторонников к насильственному захвату власти.

В оригинальном видео речь шла о необходимости выражать гражданскую позицию мирными средствами. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт назвала Би-би-си фейковым СМИ.

Сторонники Трампа 6 января 2021 года ворвались в Капитолий, чтобы помешать утверждению итогов выборов. Это привело к массовым арестам и попытке судебного преследования Трампа. После второй инаугурации в 2025 году Трамп помиловал около 1,5 тысячи человек, осужденных за участие в беспорядках.