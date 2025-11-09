Гендиректор ВВС подал в отставку из-за фальсификации речи Трампа

Тим Дэйви подал в отставку с поста генерального директора ВВС. Об этом сообщил сам телеканал.

«Генеральный директор Тим Дэйви и исполнительный директор Дебора Тернесс уходят в отставку после критики из-за того, что документальный фильм BBC Panorama дезинформировал зрителей, отредактировав речь президента США Дональда Трампа», - говорится в сообщении.

Фильм повествует о событиях 2021 года, когда сторонника Трампа штурмовали Капитолий, не желая признавать победы Джо Байдена на президентских выборах. ВВС исказил речь Трампа таким образом, как будто он сознательно спровоцировал беспорядке в Вашингтоне. Когда этот факт открылся, пресс-секретарь Каролин Левитт назвала ВВС фейковым СМИ.

В результате на президентских выборах в 2021 году победил Байден. Ранее Трамп заявил, что Байден преступник и «должен сидеть в тюрьме».