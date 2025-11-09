МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Гендиректор ВВС подал в отставку из-за фальсификации речи Трампа

Канал выпустил документальный фильм с сильно отредактированной речью главы Белого дома.
Константин Денисов 2025-11-09 22:07:09
© Фото: Christoph Meyer, dpa, Globallookpress

Тим Дэйви подал в отставку с поста генерального директора ВВС. Об этом сообщил сам телеканал.

«Генеральный директор Тим Дэйви и исполнительный директор Дебора Тернесс уходят в отставку после критики из-за того, что документальный фильм BBC Panorama дезинформировал зрителей, отредактировав речь президента США Дональда Трампа», - говорится в сообщении.

Фильм повествует о событиях 2021 года, когда сторонника Трампа штурмовали Капитолий, не желая признавать победы Джо Байдена на президентских выборах. ВВС исказил речь Трампа таким образом, как будто он сознательно спровоцировал беспорядке в Вашингтоне. Когда этот факт открылся, пресс-секретарь Каролин Левитт назвала ВВС фейковым СМИ.

В результате на президентских выборах в 2021 году победил Байден. Ранее Трамп заявил, что Байден преступник и «должен сидеть в тюрьме».

#в стране и мире #сша #Выборы #Дональд Трамп #Джо Байден #BBC
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
2
Микротехнологии для большого флота
3
Стальной рембат 20-ой армии
4
Гражданское судостроение
5
Зеленодольский судостроительный
6
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
8
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
9
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
10
«Панцирь». Работа в период СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 