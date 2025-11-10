Политолог исключил освобождение Саркози из тюрьмы в ближайшее время

Предложение прокуратуры освободить бывшего президента Франции Николя Саркози из тюрьмы под судебный контроль маловероятно. Об этом «Звезде» рассказал политолог Юрий Светов. По его мнению, Саркози сидит не только за свои финансовые проступки, но и в качестве наглядного предупреждения политическим элитам, которые могут осмелиться пойти против официального Парижа, уточнил эксперт.

«От Эмманюэля Макрона ждали того, что он помилует Николя Саркози, но он этого не сделал из своих побуждений. Это делается для предупреждения элите. Саркози наказывали для примера другим. Марин Ле Пен тоже осуждена по этой финансовой статье. Поэтому, я думаю, вполне задача выполнена. Саркози опозорен, будет сидеть смирно», - сказал Светов.

Эксперт уточнил, что практика наказания бывших президентов и премьер-министров во Франции давно отработана.

«Был премьер-министром Пьер Береговуа в начале 90-х годов. Его тоже преследовали за вещи, связанные с финансированием. Когда отстранили от должности, он застрелился. Можно вспомнить, что Саркози, когда пришел к власти, возбудил уголовное дело против своего предшественника Жака Ширака. И президент Франции был осужден, его приговорили к условному заключению, а потом помиловали», - напомнил политолог.

Ранее стало известно о предложении прокуратуры освободить Саркози из-под стражи при условии, что он не будет контактировать с другими участниками дела. Напомним, бывший президент Франции находится в заключении уже 20 дней. Он отбывает пятилетний срок в рамках дела о ливийском финансировании своей предвыборной кампании в 2007 году. Кроме того, суд назначил ему штраф в €100 тысяч и запретил занимать государственные должности в течение пяти лет. Политик сидит в одиночной камере.