МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Политолог исключил освобождение Саркози из тюрьмы в ближайшее время

Решение о возможном освобождении экс-президента Франции Николя Саркози апелляционный суд Парижа должен огласить в 15:30 по московскому времени.
Ян Брацкий 2025-11-10 13:56:04
© Фото: Matthieu Mirville, Starface, Keystone Press Agency, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Предложение прокуратуры освободить бывшего президента Франции Николя Саркози из тюрьмы под судебный контроль маловероятно. Об этом «Звезде» рассказал политолог Юрий Светов. По его мнению, Саркози сидит не только за свои финансовые проступки, но и в качестве наглядного предупреждения политическим элитам, которые могут осмелиться пойти против официального Парижа, уточнил эксперт.

«От Эмманюэля Макрона ждали того, что он помилует Николя Саркози, но он этого не сделал из своих побуждений. Это делается для предупреждения элите. Саркози наказывали для примера другим. Марин Ле Пен тоже осуждена по этой финансовой статье. Поэтому, я думаю, вполне задача выполнена. Саркози опозорен, будет сидеть смирно», - сказал Светов.

Эксперт уточнил, что практика наказания бывших президентов и премьер-министров во Франции давно отработана.

«Был премьер-министром Пьер Береговуа в начале 90-х годов. Его тоже преследовали за вещи, связанные с финансированием. Когда отстранили от должности, он застрелился. Можно вспомнить, что Саркози, когда пришел к власти, возбудил уголовное дело против своего предшественника Жака Ширака. И президент Франции был осужден, его приговорили к условному заключению, а потом помиловали», - напомнил политолог.

Ранее стало известно о предложении прокуратуры освободить Саркози из-под стражи при условии, что он не будет контактировать с другими участниками дела. Напомним, бывший президент Франции находится в заключении уже 20 дней. Он отбывает пятилетний срок в рамках дела о ливийском финансировании своей предвыборной кампании в 2007 году. Кроме того, суд назначил ему штраф в €100 тысяч и запретил занимать государственные должности в течение пяти лет. Политик сидит в одиночной камере.

#Париж #Саркози #суд #Уголовное дело #наш эксклюзив #апелляция
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
2
Микротехнологии для большого флота
3
Стальной рембат 20-ой армии
4
Гражданское судостроение
5
Зеленодольский судостроительный
6
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
8
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
9
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
10
«Панцирь». Работа в период СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 