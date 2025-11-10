BFMTV: Саркози могут перевести из тюрьмы под судебный надзор

Представитель прокуратуры на слушании в апелляционном суде Парижа предложил перевести бывшего президента Франции Николя Саркози из тюрьмы под судебный контроль. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Сейчас Саркози отбывает срок в парижской тюрьме Ла-Санте. В качестве условия освобождения прокуратура указала запрет экс-президенту контактировать с другими фигурантами дела.

«Риски сговора и запугивания свидетелей оправдывают ходатайство о помещении под судебный надзор», - заявил прокурор Дамьен Брюне, слова которого приводит Liberation.

Об угрозе тюремного заключения для бывшего президента Франции заявил на суде его адвокат Кристоф Ингрейн. По его словам, к Саркози приставили двух вооруженных полицейских. Они обеспечивают его круглосуточную охрану.

Николя Саркози принял участие в заседании по видеосвязи из тюрьмы Ла-Санте. Он рассказал, что пребывание в заключении было для него «очень тяжелым» и «изнурительным». При этом он отметил сотрудников тюрьмы, которые смогли «сделать этот кошмар терпимым». Решение о возможном освобождении экс-президента Франции апелляционный суд Парижа огласит в 13.30 по местному времени (15.30 по московскому времени).

В сентябре суд Парижа признал Саркози виновным. Было доказано, что его избирательную кампанию 2007 года финансировали власти Ливии. Суд приговорил экс-президента к пяти годам заключения. Кроме того, ему был назначен штраф в размере 100 тысяч евро. Суд запретил Саркози занимать госдолжности в течение пяти лет. На прошлой неделе издание Le Point сообщало, ссылаясь на близкий к политику источник, что из-за враждебного отношения сокамерников Саркози решил отказаться от тюремной еды.

Ранее политолог и медиатехнолог Виталий Колпашников объяснил в разговоре со «Звездой», что содержание представителей элиты в спецучреждениях - часть политической культуры и системы безопасности. По его словам, такие нормы применяются не только во Франции, но и в других странах мира. По словам эксперта, логично, что человек, который имел доступ к госсекретам, не должен содержаться в местах лишения свободы с обычными заключенными.