Le Figaro: Макрон провел тайную встречу с Саркози в преддверии его заключения

Детали встречи бывшего и нынешнего президента Франции не разглашаются.
Тимур Юсупов 2025-10-20 18:58:52
© Фото: Vincent Isore, Keystone Press Agency, Global Look Press

Президент Франции Эмманюэль Макрон тайно встретился с бывшим лидером страны Николя Саркози, который 21 октября отправится в тюрьму по обвинению в незаконном финансировании предвыборной кампании. Об этом со ссылкой на источники сообщает французское издание Le Figaro.

По имеющимся данным, Макрон и Саркози провели неофициальную часовую встречу в Елисейском дворце, вдали от посторонних глаз. Детали беседы остаются неизвестными, так как администрация французского лидера никак не афишировала визит к нему экс-президента.

Эмманюэль Макрон на официальном уровне почти не комментировал уголовное преследование своего предшественника, однако известно, что немедленное приведение приговора в исполнение вызвало у него смешанную реакцию. Саркози был признан виновным в коррупционных связях с покойным бывшим лидером Ливии Муаммаром Каддафи, от которого Николя в период с 2005 по 2007 год получал дополнительное финансирование для своей избирательной компании.

Парижский суд приговорил экс-президента к пяти годам тюрьмы. Он начнет отбывать срок 21 октября. Как стало известно, Саркози будут содержать в одиночной камере тюрьмы Санте в Париже.

