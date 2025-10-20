Le Figaro: Макрон провел тайную встречу с Саркози в преддверии его заключения

Президент Франции Эмманюэль Макрон тайно встретился с бывшим лидером страны Николя Саркози, который 21 октября отправится в тюрьму по обвинению в незаконном финансировании предвыборной кампании. Об этом со ссылкой на источники сообщает французское издание Le Figaro.

По имеющимся данным, Макрон и Саркози провели неофициальную часовую встречу в Елисейском дворце, вдали от посторонних глаз. Детали беседы остаются неизвестными, так как администрация французского лидера никак не афишировала визит к нему экс-президента.

Эмманюэль Макрон на официальном уровне почти не комментировал уголовное преследование своего предшественника, однако известно, что немедленное приведение приговора в исполнение вызвало у него смешанную реакцию. Саркози был признан виновным в коррупционных связях с покойным бывшим лидером Ливии Муаммаром Каддафи, от которого Николя в период с 2005 по 2007 год получал дополнительное финансирование для своей избирательной компании.

Парижский суд приговорил экс-президента к пяти годам тюрьмы. Он начнет отбывать срок 21 октября. Как стало известно, Саркози будут содержать в одиночной камере тюрьмы Санте в Париже.