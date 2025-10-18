МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
BFMTV: Саркози будет отбывать наказание в одиночной камере

Дата начала отбывания тюремного срока наказания состоится 21 октября.
Дарья Ситникова 2025-10-18 23:01:52
© Фото: Matthieu MirvilleStarface, Keystone Press Agency, Global Look Press

Осужденный экс-президент Франции Николя Саркози будет отбывать наказание в одиночной камере в парижской тюрьме Санте. Об этом сообщил телеканал BFMTV, ссылаясь на источники.

«Саркози будет содержаться в одиночной камере тюрьмы Санте», - указали в телеканале.

В сентябре экс-лидера Франции приговорили к пяти годам тюремного заключения. Он обвиняется в использовании ливийских средств в целях финансирования собственной предвыборной кампании 2007 года. Недавно была назначена дата начала отбывания тюремного срока наказания. Она состоится 21 октября.

В интервью газете Le Journal du Dimanche Саркози признался, что не ожидал такого приговора. С его слов, были нарушены все границы закона.

#Франция #Николя Саркози #заключение #одиночная камера
