BFMTV: Саркози будет отбывать наказание в одиночной камере

Осужденный экс-президент Франции Николя Саркози будет отбывать наказание в одиночной камере в парижской тюрьме Санте. Об этом сообщил телеканал BFMTV, ссылаясь на источники.

«Саркози будет содержаться в одиночной камере тюрьмы Санте», - указали в телеканале.

В сентябре экс-лидера Франции приговорили к пяти годам тюремного заключения. Он обвиняется в использовании ливийских средств в целях финансирования собственной предвыборной кампании 2007 года. Недавно была назначена дата начала отбывания тюремного срока наказания. Она состоится 21 октября.

В интервью газете Le Journal du Dimanche Саркози признался, что не ожидал такого приговора. С его слов, были нарушены все границы закона.