Политолог объяснил тюремные спецусловия для экс-президента Саркози

Содержание представителей элиты в специальных учреждениях - это часть политической культуры и системы безопасности, рассказал «Звезде» политолог, медиатехнолог Виталий Колпашников. По его словам, такие нормы применяются не только во Франции, но и в других странах мира.

«Это международная практика защиты высокопоставленных лиц. А во Франции быть политиком часто опасное для жизни занятие. Очень часто во французской политике президенты, премьер-министры становятся козлами отпущения. Как, например, сейчас там острый политический кризис, и никто не хочет быть премьер-министром, потому что не хотят быть козлами отпущения», - рассказал эксперт.

Президент Франции имел доступ к документации, связанной с ядерным оружием, с деятельностью французских спецслужб и военно-промышленного комплекса, к самым секретным документам НАТО, отметил Колпашников. По его словам, логично, что человек, который имел доступ к госсекретам, не должен содержаться в местах лишения свободы с обычными заключенными.

«У него будет отдельная камера, скорее напоминающая рабочий кабинет. У него будет две комнаты: для сна и отдыха, рабочий кабинет, телевизор, отдельный санузел, две прогулки в день под присмотром, отдельное медицинское обеспечение и отдельная кухня», - рассказал политолог.

Элиты знают, что они могут столкнуться с опасностями и преградами в политике, поэтому для них существуют особые меры безопасности, которые иногда воспринимаются как привилегии и особый статус, добавил эксперт. Для них создают специальные условия, чтобы минимизировать риски для их жизни и здоровья. В таких условиях представители элит должны иметь уверенность, что они достаточно защищены, даже если оказываются в заключении, чтобы сохранять свое влияние и статус.

Экс-президента Франции Николя Саркози приговорили к пяти годам тюрьмы по обвинению в использовании ливийских средств для финансирования предвыборной кампании 2007 года. Он начнет отбывать срок 21 октября. Саркози будут содержать в одиночной камере тюрьмы Санте в Париже, сообщил телеканал BFMTV.