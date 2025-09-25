Экс-президента Франции Саркози приговорили к пяти годам тюрьмы

Парижский суд вынес приговор бывшему президенту Франции Николя Саркози в виде пяти лет лишения свободы по обвинению в использовании ливийских средств для финансирования своей предвыборной кампании 2007 года, сообщает телеканал BFMTV.

В публикации отмечается, что Саркози приговорен к пяти годам тюрьмы с отсрочкой исполнения, что фактически подразумевает его заключение под стражу в ближайшие недели, пишет 360.ru.

Это максимальный срок за участие в преступном сговоре, уточняет BFMTV. Кроме того, экс-президент подвергнут штрафу в 100 тысяч евро. В течение месяца бывшего лидера вызовут в прокуратуру для уведомления о дате ареста. Обжалование приговора не приостановит его выполнение.

Саркози планирует подать апелляцию на решение суда.

Он заявил, что если власти желают, чтобы он отбывал срок в тюрьме, то он сделает это с высоко поднятой головой, поскольку не признает своей вины, и, естественно, обратится в апелляционную инстанцию.

Саркози признали виновным в преступном сговоре, но оправдали по пунктам о сокрытии хищения бюджетных средств и пассивной коррупции. Прокуратура требовала семь лет заключения и штраф в 300 тысяч евро.

Суд также осудил других участников дела. Руководитель администрации Саркози Клод Геан и предприниматель Александр Джури получили по шесть лет лишения свободы, политик Брис Ортефе - два года. Ортефе в период президентства Саркози занимал посты министра труда и министра внутренних дел.

Расследование стартовало в 2012 году, после выхода в издании Mediapart материалов с документами о переводе ливийскими властями 50 миллионов евро на поддержку кампании Саркози.