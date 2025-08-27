Немецкие следователи установили всех участников диверсии на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом пишет Die Zeit.
По информации издания, суд уже выдал ордеры на их арест.
Ранее стало известно о том, что действия подрывников координировал гражданин Украины Сергей Кузнецов, которого уже задержали.
В то же время зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский выразил недовольство качеством расследования терактов. По его мнению, немецкие правоохранители просто ищут «козлов отпущения» вместо поиска реальных виновных.
© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»