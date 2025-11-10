МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
WSJ: расследование подрыва «Северных потоков» может лишить Киев поддержки

По мнению источников издания, из материалов дела следует, что диверсия на газопроводах осуществлялась под руководством главкома ВСУ Валерия Залужного, а целью диверсантов было «сокращение доходов России» от продажи нефти и подрыв ее экономических связей с ФРГ.
Сергей Дьячкин 2025-11-10 09:23:54
© Фото: The Swedish Coast Guard, Global Look Press, Global Look Press

Итоги трехлетнего расследования диверсий на газопроводах  «Северный поток» раскалывают ЕС и грозят лишить Украину поддержки. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники.

В публикации отмечается, что судебное слушание по итогам расследования может обострить отношения между киевским режимом и ФРГ. При этом Германия остается, по мнению газеты, «крупнейшим финансовым спонсором» Украины и поставщиком «некоторых из самых востребованных военных систем». Подчеркивается, что речь, прежде всего, идет о средствах противовоздушной обороны. Полиция ФРГ, прокуратура и другие лица, как считают источники издания, выстроили дело против Украины.

«Украинское военное подразделение осуществляло атаки под непосредственным руководством бывшего тогда главнокомандующим ВСУ Валерия Залужного», - сообщают источники газеты о выводах следствия.

Полиция ФРГ отслеживала телефоны, номерные знаки и компании, занимающиеся прокатом судов. В итоге были найдены основания для выдачи властями Германии ордеров на арест трех военнослужащих ВСУ и «четырех ветеранов-глубоководников».

«Целью диверсантов было сокращение доходов России от продажи нефти и подрыв ее экономических связей с Германией», - цитирует источник материалы дела.

Ранее сообщалось, что следователи ФРГ установили личности всех диверсантов, участвовавших в подрыве «Северных потоков». Были выданы ордера на арест шести украинских граждан. Уточнялось, что седьмой подозреваемый мог погибнуть в ходе боевых действий в декабре 2024 года. По данным прокуратуры Германии, диверсионная группа состояла из шкипера, координатора, эксперта по взрывчатке и четырех водолазов. Выйдя на яхте «Андромеда» из Ростока, они прибыли к месту преступления в Балтийском море.

В материале отмечается, что к декабрю суд Италии может принять решение об экстрадиции в ФРГ украинского гражданина Сергея Кузнецова. Его считают главой диверсионной группы из семи человек, осуществившей подрыв. Немецкая полиция, как сообщает газета, подготовила специальный борт, чтобы забрать Кузнецова в Италии и доставить в Гамбург для суда. При этом немецкие власти продолжают настаивать на выдаче другого подозреваемого, задержанного в Польше. Окружной суд Варшавы ранее принял решение отказать в его выдаче ФРГ.

Двадцать шестого сентября 2022 года были зафиксированы беспрецедентные разрушения на трех нитках «Северного потока» и «Северного потока-2», который не успели ввести в эксплуатацию. Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в беседе со «Звездой» высказал мнение, что задержания по делу «Северных потоков» могут быть попыткой отвести подозрение от истинных виновников диверсии. По мнению эксперта, совершить операцию по подрыву такой инфраструктуры в Балтийском море несколько человек на арендованной яхте не могли. Митраховичу ближе версия журналиста из США Сеймура Херша, который считает, что диверсию осуществляли американские спецслужбы в сотрудничестве с норвежскими коллегами.

