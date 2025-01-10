Посол РФ в Дании прокомментировал притязания Трампа на Гренландию

Притязания избранного президента США Дональда Трампа на Гренландию будут учитываться Россией при военном планировании, так как свидетельствует о том, что в Вашингтоне не заинтересованы в военно-политической стабильности в Арктике, заявил посол РФ в Дании Владимир Барбин.

«Стремление избранного президента Дональда Трампа получить контроль над Гренландией в интересах обеспечения безопасности США... свидетельствует о том, что будущая американская администрация не заинтересована в укреплении военно-политической стабильности в Арктике», - сказал дипломат в интервью РИА Новости.

По его словам, подобный подход американской стороны может привести к деградации обстановки в регионе. Укрепление стабильности Барбин видит за счет установления равноправного диалога и контактов с другими арктическими государствами.

Напомним, в декабре Трамп назвал владение Гренландией абсолютной необходимостью для Вашингтона, на этом фоне власти Дании возмутились позицией американского политика и увеличили расходы на оборону. При этом 90% датчан выступили против передачи острова США.