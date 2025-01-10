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Reuters: США блокировали продажу Китаю редкоземельного проекта в Гренландии

Лоббистские усилия чиновников США свидетельствуют давнему экономическому интересу к датской территории, еще до заявлений Трампа о намерении купить Гренландию.
Ирина Егорова 2025-01-10 02:07:42
© Фото: Britta Pedersendpa, Global Look Press

На разработчика крупнейшего в Гренландии месторождения редкоземельных металлов оказывали давление американские чиновники, убеждая их не продавать проект Китаю. Об этом сообщает агентство Reuters.

По словам главы компании, представители администрации США в прошлом году посещали проект и намекали на «нежелательность» покупки их предприятия Пекином.

«Оказывалось сильное давление, чтобы не допустить продажу в Китай», - заявил генеральный директор Critical Metals Тони Сейдж.

Компанию продали за пять миллионов долларов наличными и 211 миллионов долларов акциями. Отмечается, что китайские компании предлагали большую сумму за эту сделку.

На этом примере виден давний экономический интерес США к датской территории еще до заявлений Трампа о приобретении Гренландии.

Избранный президент США еще в 2019 году хотел купить этот арктический остров, но тогда получил отказ от Гренландии и Дании. В декабре 2024 года Дональд Трамп высказался о желании купить остров и назвал такую покупку «абсолютной необходимостью».  Объяснил он свое намерение «целями национальной безопасности» и защитой от кораблей России и Китая.

Также по его словам, остров имеет стратегическое значение для ВС США, покупка была бы полезной для укрепления влияния США в Западном полушарии. Кроме того, через Гренландию пролегает кратчайший путь из Европы в Северную Америку.

Reuters ранее сообщал, что не исключено применение дипломатических, экономических и военных сил со стороны Трампа для усиления давления на Данию.

Правительство Дании на фоне заявлений Трампа увеличило расходы на оборону и резко отвергло инициативу американского политика приобрести Гренландию. Почти 90% опрошенных датчан выступили против передачи Гренландии США.

Напомним, что Гренландия является автономной частью Дании с 2009 года. До этого остров был колонией страны.

#Китай #проект #сша #Гренландия #остров #покупка
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