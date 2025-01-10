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Сенатор Климов объяснил, почему Санду «послали» в одном из молдавских сел

Оставшиеся без отопления и газа жители молдавского села призвали Майю Санду усыновить или удочерить их.
Ян Брацкий 2025-01-10 12:06:12
© Фото: Telegram/RepublicaUnirii

Жители Молдавии в ужасе от того, что происходит в стране, и поэтому их претензии к действующему руководству обоснованны. Таким мнением со «Звездой» поделился заместитель председателя Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите госсуверенитета Андрей Климов.

Он прокомментировал видео, на котором Майя Санду пытается пообщаться с жителями села Копанка. Населенный пункт недавно остался без тепла и газа из-за долгов властей. На все попытки Санду оправдаться жители предложили ей пойти куда подальше.

«У жителей поведение нормальное. У их так называемого президента - не очень. У меня сейчас большие сомнения в ее легитимности, поскольку выборы были незаконно отменены, на мой взгляд. Непонятно, в каких полномочиях она находится. По-моему, она идет по пути своего соседа, вот этого "физического лица" по фамилии Зеленский. А жители, конечно, в ужасе от того, что происходит в их стране, и высказывают свое недовольство этой дамочке, которая является гражданкой Румынии и, по всей видимости, свое молдавское гражданство всерьез не воспринимает», - сказал Климов.

В минувшую среду ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков объяснил, почему власти Молдавии все чаще говорят о грядущем экономическом коллапсе. По его мнению, это происходит для того, чтобы подготовить население к росту тарифов ЖКХ. Это станет неизбежным в условиях прекращения поставок газа из России. Румынское топливо, которое сейчас закупает Кишинев, намного дороже.

Поставки газа из России прекратились 1 января из-за систематического нарушения Молдавией своих контрактных обязательств и отказа урегулировать ситуацию с долгом за уже поставленное ранее топливо.

#Молдавия #газ #газпром #кишинев #Майя Санду #наш эксклюзив
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