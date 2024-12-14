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Молдавский депутат объяснил, как страна пришла к энергокризису и режиму ЧП

В 2023 году Молдавия отказалась от российского газа и стала закупать тот же газ в Европе, но в несколько раз дороже.
Виктория Бокий 2024-12-14 18:50:42
© Фото: Jan Woitas, dpa, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Молдавия практически 30 лет, со времен основания государственности, покупала газ исключительно у «Газпрома». Но как только пришла партия «Действие и солидарность», которая считается проамериканской и проевропейской, она нашла повод, чтобы отказаться от закупки российского газа. Таким мнением со «Звездой» поделился депутат парламента Молдавии Богдан Цырдя.

«Этим поводом был якобы несуществующий долг в 709 миллионов долларов, который они не хотели признавать и который сформировался приблизительно в 2009-2022-х годах», - сказал Цырдя.

С 2023 года Молдавия якобы покупает газ не у России, а у Европы. По мнению специалиста, стране продает тот же российский газ европейский трейдер, но только в несколько раз дороже.

«Само Приднестровье закупает газ у “Газпрома”. Этот газ, понятное дело, намного дешевле, чем закупает Молдавия. Более того, из этого газа Приднестровье производит электроэнергию, которая в разы дешевле, чем в ЕС», - поделился молдавский депутат.

Если в Приднестровье отключат газ, то это приведет не только к его подорожанию в самой стране, но и взрыву цен на электроэнергию.

«Здесь и получилась эта проблема с ЧП. Нужно якобы вводить чрезвычайное положение для того, чтобы как-то решить эту ситуацию», - объяснил эксперт.

Богдан Цырдя подчеркнул, что партия «Действие и солидарность» с 2021 года управляет страной в режиме постоянной чрезвычайной ситуации.

«Они еще осенью 2021-го объявили сразу ЧП в сельском хозяйстве, потом в энергетике. В 2022-м – ЧП из-за конфликта на Украине. Под предлогом этого они создали чрезвычайную комиссию по управлению страной, обманули оппозицию, но никто не знал, что они выйдут далеко за рамки своих полномочий», - сказал депутат.

По словам собеседника, власти Молдавии использовали ситуацию с ЧП для установления диктатуры и продвижения всевозможных коррупционных схем.

Ранее сообщалось, что парламент Молдавии одобрил введение режима ЧП из-за энергокризиса, который будет действовать с 16 декабря и продлится 60 дней.

#Россия #Молдавия #Европа #газ #ЧП #наш эксклюзив #режим чп #российский газ
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