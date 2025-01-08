Эксперт объяснил, зачем в Молдавии говорят о грядущем коллапсе экономики

Заявления о грядущем экономическом коллапсе в Молдавии призваны подготовить ее жителей к значительному росту тарифов ЖКХ. Такого мнения придерживается ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Импорт электроэнергии из Румынии в Молдавию пошел, когда сократилась выработка на Приднестровской ГРЭС. Раньше две трети электроэнергии Молдавия получала оттуда, а теперь они импортируют ее из Румынии. Из Румынии дороже электроэнергия, нужно поднимать цены на внутреннем рынке. И вот народ готовят, что будет коллапс, если мы не поднимем цены», - рассказал Юшков.

До сих пор тарифы на электроэнергию в Молдавии были относительно небольшими, добавил он. Благодаря этому, суммы в платежках за ЖКХ были вполне по силам местному населению.

«А теперь им скажут: "Давайте". Румынская экономика просто такова, что они самые бедные там фактически, чуть ли не на всем СНГ и в Европе, а с другой стороны - не совсем бедные. Очень лукавая статистика. Да, широкие слои пострадают, но это не приведет к какой-то катастрофе и вымиранию всей Молдавии», - заверил собеседник «Звезды».

Ранее представитель гражданского общества в компании Energocom Александр Слусарь предупредил молдован о грядущем после 10 января кризисе, связанным с нехваткой электроэнергии. По его прогнозам, это приведет к экономическому коллапсу. Не исключены веерные отключения электроэнергии и остановкам многих предприятий, отметил он.

Напомним, с 1 января «Газпром» прекратил поставки газа в Молдавию. В уведомлении компании сказано, что молдавская сторона систематически не исполняет свои контрактные обязательства и отказывается решать вопрос с крупной задолженностью за уже поставленное ранее топливо.