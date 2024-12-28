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«Газпром» с нового года прекращает поставки газа в Молдавию

Ограничения на поставки газа в Молдавию будут действовать до тех пор, пока ПАО «Газпром» письменно не уведомит АО «Молдовагаз» об ином.
Ян Брацкий 2024-12-28 18:14:59
© Фото: Stefan Sauer, dpa, Global Look Press

«Газпром» прекращает поставки газа в Молдавию с 08.00 по московскому времени 1 января. Об этом сообщила пресс-служба российской компании.

«ПАО "Газпром" с 8:00 мск 1 января 2025 года вводит ограничение поставок природного газа в Республику Молдова до 0 куб. м в сутки», - говорится в сообщении пресс-службы.

В уведомлении также сказано, что молдавская сторона регулярно не исполняет свои обязательства по действующему контракту и отказывается урегулировать задолженность за уже поставленное топливо. Все это является существенным нарушением условий документа.

ПАО «Газпром» оставляет за собой право на одностороннее расторжение контракта и возмещение всех убытков и уплаты штрафов.

Ранее парламент Молдавии одобрил введение в стране режима чрезвычайного положения из-за энергокризиса. Он будет действовать с 16 декабря в течение 60 дней.

#Молдавия #газпром #трубопровод #контракт
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