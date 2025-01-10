В Вашингтоне состоялось прощание с экс-президентом США Джимми Картером

В Вашингтоне состоялась церемония прощания с бывшим президентом США Джимми Картером. Гроб с телом был установлен в здании национального собора. На панихиде присутствовали президент США Джо Байден, Дональд Трамп, а также экс-главы США Барак Обама, Джордж Буш-младший и Билл Клинтон, политики и общественные деятели.

Гроб с телом Картера перевезут в его родной город Плейнс в штате Джорджия. Там пройдет поминальная служба, после которой бывшего президента США похоронят рядом с его женой Розалин.

День прощания с Картером объявлен в США днем национального траура -на 30 дней по всей стране на зданиях госучреждений, военных базах и диппредставительствах будут приспущены флаги.

Напомним, о смерти 39-ого президента США стало известно 29 декабря. Первого октября этого года он отпраздновал 100-летний юбилей. Он скончался в своем доме в штате Джорджия.

Джимми Картер в 1976 году стал президентом, будучи губернатором штата Джорджия (1977-1981 гг.). СМИ сообщило, что Картер вел простой и скромный образ жизни, «резко контрастируя с его преемниками»: он отказался от постов в советах директоров различных корпораций, от публичных выступлений, приносящих прибыль. Экс-президент решил, что будет получать доход от написания книг, которых у него получилось 33.

В конце 2023 года на 97-м году жизни скончалась его супруга Розалин Картер. Вместе супруги прожили 77 лет, их брак стал самым продолжительным среди президентов в американской истории. У них осталось четверо детей, 11 внуков и 14 правнуков.