МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Вашингтоне состоялось прощание с экс-президентом США Джимми Картером

Джимми Картер, 39-й президент США (с 1977 по 1981 год), умер 29 декабря в возрасте 100 лет.
Ирина Егорова 2025-01-10 00:18:56
© Фото: Samuel Corum - Pool via CNPConsolidated News Photos, Global Look Press

В Вашингтоне состоялась церемония прощания с бывшим президентом США Джимми Картером. Гроб с телом был установлен в здании национального собора. На панихиде присутствовали президент США Джо Байден, Дональд Трамп, а также экс-главы США Барак Обама, Джордж Буш-младший и Билл Клинтон, политики и общественные деятели.

Гроб с телом Картера перевезут в его родной город Плейнс в штате Джорджия. Там пройдет поминальная служба, после которой бывшего президента США похоронят рядом с его женой Розалин.

День прощания с Картером объявлен в США днем национального траура -на 30 дней по всей стране на зданиях госучреждений, военных базах и диппредставительствах будут приспущены флаги. 

Напомним, о смерти 39-ого президента США стало известно 29 декабря. Первого октября этого года он отпраздновал 100-летний юбилей. Он скончался в своем доме в штате Джорджия.

Джимми Картер в 1976 году стал президентом, будучи губернатором штата Джорджия (1977-1981 гг.). СМИ сообщило, что Картер вел простой и скромный образ жизни, «резко контрастируя с его преемниками»: он отказался от постов в советах директоров различных корпораций, от публичных выступлений, приносящих прибыль. Экс-президент решил, что будет получать доход от написания книг, которых у него получилось 33.

В конце 2023 года на 97-м году жизни скончалась его супруга Розалин Картер. Вместе супруги прожили 77 лет, их брак стал самым продолжительным среди президентов в американской истории. У них осталось четверо детей, 11 внуков и 14 правнуков. 

#сша #Вашингтон #джимми картер #Президент #церемония #прощание #похороны
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 