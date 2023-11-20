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Бывшая первая леди США Розалин Картер умерла в возрасте 96 лет

Дарина Криц
00:31 20.11.2023
Розалин Картер шел 97-й год, она мирно скончалась в своем доме в окружении семьи.
Бывшая первая леди США Розалин Картер умерла в возрасте 96 лет
© Фото: © Arnie Sachs Keystone Press Agency Global Look Pres
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В США на 97-ом году жизни умерла Розалин Картер - супруга бывшего президента Джимми Картера. Бывшая первая леди мирно скончалась в своем доме в окружении семьи. Об этом заявили на сайте Центра Картеров.

Сообщается, что Розалин Картер скончалась днем в воскресенье, 19 ноября, в своем доме в Плейнс, штат Джорджия. Она 77 лет была замужем за 39-ым президентом США Картером, который также является лауреатом Нобелевской премии мира 2002 года. Сейчас ему 99 лет. Он трогательно отозвался о своей жене.

«Розалин была моим равноправным партнером во всем, чего я когда-либо достиг. Она давала мне мудрое руководство и поддержку, когда я в этом нуждался. Все то время, пока Розалин жила на свете, я всегда знал, что кто-то любит и поддерживает меня», - заявил президент Картер.

© © Benjamin E. "Gene" Forte - CNP Consolidated News Photos Global Look Press

В Центре Картеров отметили, что в мае этого года семья заявила о болезни бывшей первой леди - у Розалин Картер проявилось слабоумие. В прежние годы супруга американского президента была ярой защитницей психического здоровья, ухода и прав женщин.

Супружеская чета Картер были самой долгоживущей президентской парой. Они поженились в 1946 году,. У них четверо детей - Джек, Чип, Джефф и Эми, а также 11 внуков и 14 правнуков. 

Дети с любовью отозвались о Розалин Картер, назвав ее любящей матерью и выдающейся первой леди, а также «великим гуманистом».

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