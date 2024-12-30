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Байден объявил 9 января днем траура в США в связи со смертью Картера

Американский президент распорядился на 30 дней приспустить флаги в госучреждениях.
Сергей Лебедев 2024-12-30 07:48:12
© Фото: Bonnie Cash - Pool via CNP, Keystone Press Agency, Global Look Press

Американский лидер Джо Байден объявил 9 января 2025 года днем национального траура в связи со смертью бывшего президента Соединенных Штатов Джимми Картера. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Белого дома.

«Я приглашаю людей со всего мира, разделяющих нашу скорбь, присоединиться к нам», - заявил Джо Байден.

Действующий американский президент также распорядился на 30 дней приспустить флаги США в государственных учреждениях, в том числе на военных базах за пределами страны и в дипломатических представительствах.

«Пусть память о президенте Картере продолжит быть светом, указывающим нам путь вперед»,- подчеркнул хозяин Белого дома.

Ранее Джо Байден распорядился провести масштабные похороны Джимми Картера. Траурная церемония пройдет в Вашингтоне.

Напомним, сегодня стало известно, что 39-й президент США скончался в возрасте 100 лет. Он умер в своем доме в штате Джорджия.

#в стране и мире #сша #Джо Байден #джимми картер #траур #умер #флаги
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