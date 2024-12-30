В возрасте 100 лет скончался 39-й президент США Джимми Картер

В США сообщили о смерти 39-го президента Джимми Картера, ставшего первым главой государства в истории Соединенных Штатов, достигшим возраста 100 лет.

О смерти экс-президента Картера со ссылкой на его сына сообщила местная газета The Washington Post.

«Джимми Картер, 39-й президент и лауреат Нобелевской премии мира, умер в возрасте 100 лет, говорит его сын. <...> у него была блестящая постпрезидентская карьера в качестве поборника здоровья, мира и демократии», - уточнили журналисты.

Джимми Картер в 1976 году стал президентом, будучи губернатором штата Джорджия (1977-1981 гг.). СМИ сообщило, что Картер вел простой и скромный образ жизни, «резко контрастируя с его преемниками»: он отказался от постов в советах директоров различных корпораций, от публичных выступлений, приносящих прибыль. Экс-президент решил, что будет получать доход от написания книг, которых у него получилось 33. Также он помог отремонтировать 4 300 домов для некоммерческой организации Habitat for Humanity.

Бывший президент ушел из жизни в воскресенье, 29 декабря, скончавшись в своем доме в Плейнсе, штате Джорджия. Первого октября этого года он отпраздновал юбилей, свой сотый день рождения.

В конце 2023 года скончалась его супруга - Розалин Картер, ей шел 97-й год. Вместе супруги прожили 77 лет, их брак стал самым продолжительным среди президентов в американской истории. У них четверо детей, 11 внуков и 14 правнуков.