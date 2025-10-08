МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Reuters: госслужащим США могут не заплатить за работу во время шатдауна

Юристы Белого дома составили такой план компенсаций, чтобы сэкономить на зарплатах федеральных служащих.
Дима Иванов 2025-10-08 04:11:18
© Фото: Li Rui, XinHua, Globallookpress

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает вариант отказа от выплат задним числом зарплат федеральным служащим, ушедшим в вынужденный отпуск во время шатдауна. Об этом во вторник проинформировало агентство Reuters со ссылкой на проект документа.

По сведениям издания, план Белого дома не предполагает обязательной компенсации за период простоя после его завершения. В итоге такая мера может коснуться примерно 700 тысяч государственных работников, пишет aif.ru.

В проекте от 3 октября юристы Белого дома ссылаются на закон, принятый в первом сроке Трампа в 2019 году, который не гарантирует автоматических выплат и требует согласия Конгресса на любые компенсации. В тот же день Трамп сообщил, что в условиях бюджетного кризиса возможны существенные сокращения кадров, увольнения в ведомствах и закрытие ряда программ. Он также не исключил, что некоторым сотрудникам министерств после возобновления финансирования не компенсируют зарплату за период приостановки работы правительства.

Частичная остановка работы федерального правительства США стартовала в полночь 1 октября (07:00 по московскому времени) из-за отсутствия бюджетных ассигнований. Это произошло на фоне безуспешных попыток республиканцев и демократов в Конгрессе согласовать расходы бюджета, в частности в области здравоохранения. Политики обмениваются обвинениями в использовании кризиса для политических манипуляций.

Крайняя попытка принять закон о финансировании правительства США провалилась в понедельник.

